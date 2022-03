Fisco: Gdf scopre evasore totale a Como, sequestrato oltre 1 mln e mezzo di euro

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – Nel corso degli ultimi giorni, i Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco, all'esito di due incisive attività investigative, svolte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Como, hanno eseguito un Decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale lariano, nei confronti di una società nel comune di Guanzate (Co), per un valore complessivo di oltre 1.500.000 euro.

Le attività d’indagine hanno consentito di individuare un evasore totale, che pur avendo emesso fatture per considerevoli importi ha omesso di presentare le relative dichiarazioni dei redditi e di versare le rispettive imposte a debito. Tale omissione ha permesso all’indagato di operare in regime di concorrenza sleale nei confronti delle imprese del settore ed intascare, direttamente, i proventi dell’attività commerciale svolta. Il Gip presso il Tribunale di Como, su richiesta del Pubblico Ministero inquirente, ha emesso un Decreto di sequestro preventivo, anche in forma per equivalente, a carico del soggetto indagato nei confronti del quale, fermo restando la presunzione d’innocenza per i fatti penalmente rilevanti allo stesso contestati, sono stati disposti sequestri di disponibilità finanziarie fino a concorrenza di oltre 1.500.000 euro.