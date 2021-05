Fisco: Gori, 'sì maggiore uguaglianza ma la dote ai 18enni non mi convince'

Roma, 26 mag (Adnkronos) – "Sono per alzare la #tassadisuccessione. Non perché i ricchi debbano “restituire”, ma per garantire maggiore uguaglianza di opportunità. Non mi convince invece la “dote” ai diciottenni. Investiamo piuttosto nel contrasto della povertà educativa: è così che si aiutano i giovani".

Lo scrive su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, del Pd.