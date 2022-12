Fisco, Gusmeroli (Lega): 'serve semplificazione ed equità nelle sanzioni'

Roma, 1 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Bisognerebbe che si facesse anche della pubblicità di questi dati. Non c'è niente da abbassare alle face deboli perchè già non le pagano. Bisogna si aiutarle ma con interventi di altro tipo, utilizzando gli 8mila comuni e gl...

Roma, 1 dic.

(Adnkronos/Labitalia) – "Bisognerebbe che si facesse anche della pubblicità di questi dati. Non c'è niente da abbassare alle face deboli perchè già non le pagano. Bisogna si aiutarle ma con interventi di altro tipo, utilizzando gli 8mila comuni e gli 8mila servizi sociali di essi. Se si vuole fare equità e aiutare davvero chi ha bisogno. Altrimenti avremo sempre il dubbio che stiamo aiutando persone che non ne hanno bisogno.

Serve la semplificazione fiscale, perchè l'evasione si 'ciba' anche della complicazione". Lo ha detto Alberto Gusmeroli (Lega), presidente della commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, intervenendo alla presentazione al Cnel della nona indagine conoscitiva sui dati 2020 e analisi comparativa degli anni di dichiarazione 2008-2020 dell'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate 2022 realizzato da Itinerari previdenziali, presieduto da Alberto Brambilla, con la collaborazione di Cida.

"E serve anche fare equità nelle sanzioni, non possiamo trattare fattispecie diverse con sanzioni uguali", ha sottolineato.

E Gusmeroli ha specificato che "chi non riesce a pagare le tasse regolarmente dichiarate per difficoltà economiche o il Covid non può essere trattato come un evasore", ha concluso.