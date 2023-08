Fisco: Irto (Pd), 'no a Italia divisa in due'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – Abbiamo proposto degli emendamenti per chiedere che il livello dei tributi dei territori con meno capacità fiscale non superi il livello medio nazionale di tassazione, perché ci preoccupa il fatto che le regioni con meno capacità fiscale dovranno alzare le tasse per garantire i servizi pubblici. E’ inaccettabile che per gli stessi servizi i cittadini al Sud debbano sostenere una pressione fiscale più alta rispetto ad altre zone del Paese. Un emendamento di questo tipo è volto a garantire la giustizia sociale, per evitare che si determini una disparità di trattamento. Tra l'altro, prendiamo atto con stupore che alcuni colleghi di Fratelli d'Italia, prima in commissione e questa mattina in aula, si dicevano favorevoli a questo emendamento, salvo poi accettare supinamente le decisioni della Lega. Questi emendamenti vogliono anche essere un'occasione di libertà e di dignità per senatori, affinché possiamo aiutare le Regioni e i territori che stanno più indietro e non spaccare l'Italia". Lo ha dichiarato Nicola Irto, senatore del Pd, intervenendo in aula a Palazzo Madama dove è in corso l’esame della delega fiscale.