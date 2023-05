Fisco, la maggioranza al lavoro sul ddl delega: in arrivo eliminazione del su...

Fisco, la maggioranza al lavoro sul ddl delega: in arrivo eliminazione del su...

Ddl delega: venerdì 26 gli emendamenti alla riforma fiscale in commissione Finanze

Venerdì 26 gli emendamenti alla riforma fiscale in commissione Finanze: dall’eliminazione del superbollo auto alla revisione della Tobin Tax, la maggioranza pensa a sostanziali cambiamenti ddl delega

Gli emendamenti al ddl delega per la riforma del fisco

La maggioranza di governo è attualmente impegnata nella stesura del disegno di legge sulla delega fiscale,. Il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge è stato fissato per le ore 12 di venerdì 26 maggio.

Revisione Tobin Tax ed eliminazione del Bollo auto?

Tra le misure che i partiti di maggioranza, stanno considerando, spiccano alcune proposte chiave. In primo luogo, si punta all’eliminazione del superbollo auto, un’imposta che ha suscitato molte critiche negli ultimi anni. Inoltre, si sta valutando una revisione della Tobin Tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie, con l’opzione di abrogazione o l’introduzione di un’esenzione per le transazioni al di fuori dei mercati regolamentati. Una misura che potrebbe apportare cambiamenti significativi al sistema attuale.

Le altre proposte

Oltre a queste proposte, si sta considerando la riduzione dell’Ires, l’imposta sul reddito delle società, al fine di stimolare gli investimenti e favorire la crescita economica. Secondo quanto trapela da alcune fonti parlamentari – non confermate a livello ufficiale – si sta valutando l’abbassamento delle ritenute d’acconto per i lavoratori autonomi e l’aumento della deducibilità per la previdenza complementare. Al momento, i contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili fino al limite di 5.164,57 euro all’anno.