Fisco: Leo, 'avanti a ritmi serrati, presto intervento anche su sanzioni'**

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo approvato due schemi di decreti legislativi di attuazione della delega fiscale, due provvedimenti importanti. Nel primo facciamo chiarimenti su quello che è lo statuto del contribuente, una normativa entrata in vigore 23 anni fa, e che dunque richiedeva un aggiornamento". Lo spiega il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, lasciando Palazzo Chigi al termine del Cdm.

"Abbiamo semplificato il rapporto tra fisco e contribuente – illustra -, abbiamo introdotto dei meccanismi di autotutela, vale a dire quando l'amministrazione sbaglia, allora deve rimuovere e correggere gli atti a favore del contribuente; poi abbiamo semplificato anche tutto ciò che è la prassi dell'amministrazione, vale a dire circolari, le interpretazioni ecc.".

"Nel secondo provvedimento abbiamo semplificato gli adempimenti dei contribuenti, le dichiarazioni, quindi la presentazione delle dichiarazioni e i termini dei versamenti: è tutto più semplificato; quindi un periodo -agosto e dicembre- in cui i contribuenti verranno lasciati tranquilli, non avranno adempimenti da osservare". A chi gli domanda se ci siano novità anche sul fronte delle sanzioni, "noi stiamo procedendo a ritmi serratissimi – replica Leo -: la scorsa abbiamo approvato due provvedimenti e oggi altri due. Poi interverremo sulle sanzioni e sull'accertamento, sul concordato, tutto in tempi molto rapidi", assicura.