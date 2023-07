Fisco: Leo, 'emendamenti Fdi per fermare fuga cervelli'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "Ringrazio i giovani di Fdi perché hanno elaborato dei testi che sono stati calati nella delega fiscale e che danno il segnale di aver fatto un passo avanti nella direzione di introdurre misure mirate a favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, di creare le condizioni perché i giovani possano essere impiegati nelle attività produttive. Questi emendamenti entrati nella legge delega vanno in questa direzione". Lo ha detto in conferenza stampa il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, illustrando gli interventi per i giovani promossi da Fratelli d'Italia nella delega fiscale.

Uno degli emendamenti citati da Leo riguarda la "riduzione dell'Irpef" con lo scopo di "favorire lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei giovani sotto i 30 anni". Un altro obiettivo, ha proseguito il vice titolare del Mef, è fare in modo "che gli studenti italiani che si sono formati in Italia non vadano all'estero" e "far rientrare in Italia i giovani che si sono trasferiti" fuori dai confini nazionali, ha aggiunto Leo.