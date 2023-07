Fisco: Leo, 'obiettivo è approvare delega prima di pausa estiva'**

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Sulla delega fiscale "abbiamo fatto un grande lavoro in Commissione. Una volta avviato il lavoro in Aula pensiamo, entro la fine della prossima settimana, di approvare il testo alla Camera. Poi passerà al Senato, dove si dovranno fare degli interventi ulteriori...

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Sulla delega fiscale "abbiamo fatto un grande lavoro in Commissione. Una volta avviato il lavoro in Aula pensiamo, entro la fine della prossima settimana, di approvare il testo alla Camera. Poi passerà al Senato, dove si dovranno fare degli interventi ulteriori. Penso ci sarà una terza lettura alla Camera. Il nostro obiettivo – e penso che riusciremo a realizzarlo – è quello di approvare tutto prima della pausa estiva". Lo dice, parlando in conferenza stampa alla Camera, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, esponente di Fdi.