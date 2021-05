Fisco: Lepri (Pd), 'milioni ragazzi non hanno soldi per libri o affitto'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Ora però ci spiegate perché i figli dei ricchi non dovrebbero pagare il 20% su quota di eredità superiore a cinque milioni, mentre milioni di ragazzi non hanno i soldi per pagarsi libri, università o affitto per un monolocale in periferia.

Suvvia, spiegatelo. #dote". Così il deputato Pd, Stefano Lepri, su twitter.