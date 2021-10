Fisco: Letta, 'oggi Draghi avanti grazie a Pd e parte maggioranza, Lega assente a Cdm'**

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Oggi Draghi ha potuto tirare dritto perchè una parte importante della maggioranza, noi tra questa, ha consentito di andare avanti su delega fiscale mentre la Lega non ha partecipato al Cdm". Così Enrico Letta a Di Martedì su La7.

"Non c'è la politica rissosa da una parte e Draghi no: c'è una parte delle politica che al momento è in aperto contrasto con quello che sta facedno Draghi e una parte della politica che sta aiutando quanto sta facendo Draghi. Noi siamo in questa seconda parte".