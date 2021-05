Fisco: Letta, 'pronto a ribattere a chi non vuole che 1% Paese aiuti giovani'**

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Per spiegare nel dettaglio la proposta di #dote18. E per ribattere alle critiche di tutti quelli che non vogliono che l’1 % del Paese (di questo parliamo sulle eredità superiori ai 5milioni) aiuti i diciottenni". Lo scrive il segretario Pd, Enrico Letta, su twitter rilanciando l'annuncio della sua partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio domenica sera.