Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Conte? Se c'è qualcuno che sta tentando di far cadere il governo Draghi va cercato a destra e non nel campo dei progressisti". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Sky Tg 24 Live In.

Sull'aumento delle tasse, "si è artatamente costruita una messa in scena, è una fake news. Quindi chi sta cercando di far cadere il governo sta a destra ed è una scelta pericolosa e non utile per il nostro Paese".