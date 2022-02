Fisco: Leu, 'ok commissione Finanze a slittamento esame aula della riforma'

Roma, 17 feb (Adnkronos) – "In commissione Finanze alla Camera abbiamo convenuto di richiedere lo spostamento dell'arrivo in Aula della delega fiscale. inizialmente previsto per il 28 febbraio. Il rinvio del provvedimento si è reso necessario alla luce della complicata interlocuzione dei gruppi.

Nel corso della riunione sono emerse tutte le differenze e le distanze davvero notevoli tra le parti". Lo dice il deputato di Leu Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera.

"Non è opportuno – aggiunge Pastorino – avviare l'esame degli emendamenti in commissione prima che tutti i nodi politici vengano sciolti. Durante questo periodo, perciò, bisogna fare di tutto affinché vengano raggiunti gli accordi e verificare se a quel punto sia opportuno andare avanti.

L'appello è alla responsabilità di tutti. Se ognuno vorrà piantare una bandierina sul provvedimento, sarà difficile trovare una buona intesa. E bisognerà prendere atto della situazione".