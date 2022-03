Fisco: Lupi, 'incomprensibili sono Lega e Fi'**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "Siamo sempre stati e continueremo ad essere leali al centrodestra. Parla la nostra storia anche sul fronte della difesa della casa e contro la sua tassazione ingiusta". Lo afferma il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi.

"C’è una legge sulla difesa del diritto alla proprietà e contro le occupazioni abusive che porta il mio nome. Quel che risulta incomprensibile, invece, è il voto di Forza Italia e Lega su un testo approvato in Cdm. Se si vuole aprire una crisi di governo lo si dichiari senza sotterfugi, come quello di paventare un aumento delle tasse sulla casa. Se così fosse saremmo noi per primi, e non i nostri alleati, a togliere la fiducia al governo".

"L’aggiornamento degli estimi catastali è un atto tecnico necessario, che va a vantaggio delle persone e sana ingiustizie incredibili. Mentre noi ci confrontiamo, legittimamente, su una questione tecnica, in Europa soffiano venti di guerra dagli sviluppi imprevedibili: aprire una crisi di governo ora, questo sì sarebbe irresponsabile”.