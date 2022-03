Fisco: Lupi (NcI), 'Fi incomprensibile, no a rincorrere FdI e Lega su battaglie sbagliate'

Roma, 5 mar (Adnkronos) – "È incomprensibile che forze popolari come FI, che in Consiglio dei ministri avevano votato sì a questa riforma, ora si trovino a inseguire Lega e FdI, che fa il suo giusto mestiere di opposizione". Lo dice il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi al Corriere della sera a proposito della questione del catasto.

"Se si fa parte di un governo di unità nazionale bisogna essere pronti a mediazioni e le forze moderate devono essere le prime a farsene interpreti. Non si ricostruisce il centrodestra, coalizione e non partito unico, rincorrendo FdI e Lega, ma rafforzando la nostra identità, con concretezza equilibrio e serietà", dice Lupi aggiungendo sul centrodestra: "Noi vogliamo che ritrovi la sua identità, ma non su battaglie minori e sbagliate".

Per Lupi, "serve capacità di mediazione da parte delle forze politiche, ma anche da parte del governo.

O a rischiare è il Paese".