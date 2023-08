Fisco: Magi-Della Vedova, 'ok due odg +Europa per abolire Iva su ricerca scientifica ed equità generazionale'

Fisco: Magi-Della Vedova, 'ok due odg +Europa per abolire Iva su ricerca...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "Siamo molto soddisfatti che il governo abbia dato, nell’ambito dell’esame del dl Fiscale, parere favorevole a due ordini del giorno di +Europa: uno per abolire l’Iva sulla ricerca scientifica e un altro per l’equità generazionale". Lo dichiarano il segretario di +Europa, Riccardo Magi e il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

"Il primo ordine del giorno punta a introdurre una forma di restituzione o di riduzione dell’Iva pagata sull’acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico-scientifica se acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, in conformità alla normativa europea – spiegano Magi e Della Vedova -. Il secondo ordine del giorno, invece, chiede di tenere sempre in considerazione l’interesse delle generazioni future all’equa distribuzione dei carichi impositivi e gli effetti che gli stessi possono determinare". "Si tratta di due misure che guardano a una generazione avanti e non all’interesse elettorale dell’immediato. Due semplici proposte che da un lato puntano a favorire la ricerca in Italia e, dall’altro, a non schiacciare le future generazioni con ulteriore debito", concludono i due esponenti di +Europa.