Fisco: Malan, (Fdi), 'grazie a norme governo Meloni stop a truffe società apri e chiudi'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "E’ notizia di questi giorni che l’Agenzia delle entrate in appena due mesi e mezzo ha chiuso d’ufficio ben 1200 partite Iva mentre 500 società con 2 miliardi di euro di fatture messe sono sotto controllo. La vicenda si riferisce alle cosiddette ‘società apri e chiudi’ che, appunto, aprono e chiudono nel giro di pochi mesi per poi sparire nel nulla con un danno enorme sia per le casse dello Stato perché non versano un euro al fisco, sia per i fornitori i cui prodotti e servizi restano non pagati. La conseguenza sono miliardi di euro di evasione e aziende oneste in difficoltà. La stretta di questi mesi è merito del governo Meloni e delle misure inserite nell’ultima legge di bilancio, che hanno rafforzato il sistema dei controlli in capo all’Agenzia delle entrate, oltre a introdurre una serie norme che limitano l’operatività delle società sospette. Si tratta di una battaglia storica di Fratelli d’Italia che da sempre chiedeva norme che combattessero in modo efficace l’abusivismo, la concorrenza sleale ma soprattutto premiassero quegli imprenditori onesti e che rispettano la legge. Grazie al governo Meloni adesso tutto questo è realtà". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.