Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Il centrodestra si compatta per votare contro il governo sul riordino del #catasto. Il tentativo di far cadere l’esecutivo in uno dei momenti più drammatici dal dopoguerra lascia allibiti. Purtroppo questo è solo l’ultimo di vari tentativi che fanno male al governo e al Paese”.

Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.