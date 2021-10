Fisco: Malpezzi, 'da Salvini sceneggiata, falso che ci sia aumento tasse'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "La sceneggiata di ieri di Salvini e della diserzione del Cdm da parte dei ministri della Lega ha un solo motivo: i risultati elettorali deludenti del Carroccio e le difficoltà del leader dentro al suo partito.

Oggi apprendiamo che per il Capitano la crisi non è più all'ordine del giorno e ha moderato i toni, ci siamo abituati, non è la prima volta. Non può però continuare a raccontare agli italiani una cosa falsa, perché l'aumento delle tasse nella delega fiscale non c'è. Lo ha detto il premier Draghi, in modo chiaro". Lo ha detto Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd, a 'Oggi è un altro giorno', su Rai1.

"Le commissioni parlamentari e quindi anche la Lega – ha proseguito Malpezzi – hanno lavorato 6 mesi a un documento di intenti di cui il governo ha tenuto conto nella delega, che comunque andrà esaminata dalle Camere. La Lega fuori dal governo? – ha proseguito Malpezzi – Non siamo noi a volerlo, per noi si va avanti sull'agenda Draghi".