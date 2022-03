Fisco: Marattin a P.Chigi per mediazione su catasto**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin, è appena arrivato a Palazzo Chigi, dove, circa un'ora prima di lui, è giunta una delegazione di Fi, guidata da capogruppo Paolo Barelli, per tentare una difficile mediazione sulla riforma del catasto, articolo 6 della delega fiscale approvata dal governo nell'ottobre scorso e ora all'esame di Montecitorio.

Per ora la mediazione è ferma, la riformulazione messa a punto da Fi e Lega non ha trovato il favore di Palazzo Chigi. L'interlocuzione va avanti serrata. Marattin, entrando nella sede del governo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa.