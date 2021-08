Fisco: Marattin, 'dibattito serio e autorevole riforma'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “L’intervista del presidente dell’Abi Patuelli su Il Sole 24 Ore evidenzia molti aspetti contenuti nel documento conclusivo delle Commissioni Finanze di Camera e Senato sulla riforma fiscale, approvato lo scorso 30 giugno a larghissima maggioranza: dal riordino e razionalizzazione della tassazione sui redditi finanziari alle necessarie azioni sulla tassazione aziendale, a cominciare dall’abolizione dell’Irap e il suo riassorbimento nell’Ires”.

Così il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze.

"In autunno la riforma fiscale inizierà il suo vero e proprio cammino e un dibattito serio, autorevole e privo delle approssimazioni che in passato troppo spesso hanno caratterizzato il dibattito di politica economica è quello che serve per garantire il successo della riforma".