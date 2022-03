Fisco: Martino (Fi), 'su catasto prosegua mediazione altrimenti sì a stop articolo 6'**

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Forza Italia chiede che prosegua il tentativo di mediazione sulla riforma del catasto, altrimenti voterà a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 6 della riforma fiscale proposto da Alternativa e in votazione nella riunione della commissione Finanze della Camera in programma questa sera.

Lo annuncia all'Adnkronos Antonio Martino, capogruppo del movimento azzurro.

"Noi chiederemo di partire dall'esame dell'articolo 1, come è normale che sia, in attesa che prosegua la mediazione iniziata sulla riforma del catasto. Vediamo se il Governo e il presidente Marattin dimostreranno di avere fiducia -sottolinea Martino- e quindi se questa nostra richiesta verrà accolta, come, ripeto, mi sembra naturale, visto che l'esame dei provvedimenti avviene seguendo i vari articoli. Se così non dovesse essere, è chiaro che manterremo la linea già tenuta e voteremo a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 6 sulla riforma del catasto".

Un cambio di linea rispetto all'annunciato voto di astensione? "Nessun cambio di linea -spiega Martino- visto che non ci eravamo espressi, ma avevamo detto che ci riservavamo di decidere".