Fisco: Mastrocinque (Caf Cia), 'ridurre costo lavoro sia asse portante riforma'

Roma, 23 nov. (Labitalia) – "La manovra di bilancio attualmente in discussione può contare su otto miliardi di euro che vanno utilizzati per abbassare il costo del lavoro. Con la riforma in itinere ci sarà occasione di mettere mano in maniera complessiva al sistema di tassazione e le poche risorse disponibili in legge di bilancio vanno destinate alla riduzione del costo lavoro che evidenzia i maggiori effetti distorsivi".

Così il presidente dei centri di assistenza fiscale Caf Cia, Alessandro Mastrocinque.