Fisco: Mef, in primi 10 mesi gettito Irpef a 160,4 mld, Iva a 110,1 mld

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – Nei primi dieci mesi del 2021 le entrate tributarie erariali ammontano a 377,814 miliardi di euro (+40,446 miliardi di euro, pari a +12,0 per cento). Lo comunica il Mef spiegando che le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 208,077 miliardi di euro (+13,722 miliardi pari a +7,1 per cento) mentre quelle relative alle imposte indirette ammontano a 169,737 miliardi (+26,724 miliardi , +18,7%).

Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 160,404 miliardi (+8,906 miliardi, +5,9%) principalmente per effetto dell’aumento del gettito delle ritenute IRPEF (+8,509 miliardi, +6,1%). L’Ires è stata pari a 18,032 miliardi (-1,37 miliardi, -7,1%). Positivi gli andamenti dell’imposta sostitutiva sui redditi nonché sugli interessi e altri redditi da capitale (+1,462 miliardi, +20,3 %), delle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche (+867 milioni, +56,7 per cento) e delle entrate sostitutive delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni dei beni aziendali che, in virtù dei provvedimenti introdotti dal DL n.104/2020 (decreto agosto), ha segnato un incremento di gettito pari a 3,205 miliardi.

Tra le imposte indirette, continua il rapporto le entrate IVA ammontano a 110,118 miliardi (+20,064 miliardi, +22,3 %): 97,880 miliardi (+16,223 miliardi , +19,9 %) derivano dalla componente relativa agli scambi interni; 12,238 miliardi (+3,841 miliardi, pari a +45,%) dal prelievo sulle importazioni. In crescita il gettito dell’imposta di registro (+1.098 miliardi, +35,5 %) e dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) (+3.120 miliardi, +20,2%).

Le entrate di lotto, lotterie e altre attività di gioco ammontano a 8,878 miliardi con un aumento pari a 929 milioni di euro (+11,7 %) per l’incremento del gioco del lotto (+1,854 miliardi, +38,8 %) e con la sola componente del Preu che risulta in diminuzione di 1,025 miliardi (-38,4 %).