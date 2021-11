Fisco: Meloni, 'da riforma catasto no aumento tasse ma emersione sommerso'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Siamo drammaticamente preoccupati dalla revisione delle stime catastali e dal rischio di un aumento delle tasse che inevitabilmente ne deriverebbe. Abbiamo chiesto al presidente del Consiglio di concentrarsi unicamente sull'emersione delle case non accatastate, ma di non porre le basi per un aumento della tassazione sulla casa che sarebbe drammatica".

Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.