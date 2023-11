Fisco: Meloni, 'riforma che l'Italia aspettava da decenni'

Milano, 10 nov. (Adnkronos) – "La delega fiscale è una riforma che l'Italia aspettava da decenni, che stiamo attuando con i primi decreti e che si pone alcuni obiettivi di fondo, modernizzare ed efficientare il sistema fiscale, riequilibrare il rapporto tra Fisco, cittadini e impresa in un'ottica di collaborazione e non di contrapposizione, come purtroppo spesso è accaduto in passato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio all'Assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Bergamo.

"Noi -ha sottolineato- siamo convinti che Stato e cittadini siano esattamente come una azienda, più lavorano bene insieme e più saranno in grado di produrre ricchezza". E "proprio sulla base di questa visione abbiamo costruito anche la manovra economica 2024". Certo, ha aggiunto, "non avevamo molte risorse a disposizione, ma abbiamo scritto una Legge di Bilancio che vale complessivamente 28 miliardi di euro concentrata su misure espansive, che non disperde risorse, ma si dà delle grandi priorità".