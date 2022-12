Fisco: Meloni, 'tetto al contante inutile in lotta all'evasione'

Fisco: Meloni, 'tetto al contante inutile in lotta all'evasione'

Fisco: Meloni, 'tetto al contante inutile in lotta all'evasione'

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Sulla vicenda del tetto al contante ci hanno detto che vogliamo favorire l'evasione. Il tetto al contante o ce l'hai a livello europeo o stai penalizzando il tuo sistema: Germania e Austria non ce l'hanno. Si tratta di togliere norme penalizzanti o inu...

Roma, 29 dic (Adnkronos) – "Sulla vicenda del tetto al contante ci hanno detto che vogliamo favorire l'evasione.

Il tetto al contante o ce l'hai a livello europeo o stai penalizzando il tuo sistema: Germania e Austria non ce l'hanno. Si tratta di togliere norme penalizzanti o inutili, come il tetto al contante, per la lotta all'evasione fiscale". Lo ha detto Giorgia Meloni.