Fisco: Mennuni (Fdi), 'rivoluzione copernicana del governo Meloni'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Il governo Meloni ha mantenuto fede agli impegni presi con gli italiani, nonostante le complessità e le incertezze normative, intervenendo con una riforma fiscale che lungamente è stata attesa. Abbiamo proposto un elemento chiave per il rinnovo del sistema tributario: la riduzione del carico fiscale per favorire la crescita economica e la natalità. Appoggiando misure necessarie per semplificare la giungla normativa italiana, incubo degli italiani, si arriverà a una rivoluzione copernicana tra Stato e impresa, si ristabilirà un corretto rapporto tra fisco e contribuente ed i cittadini non saranno più portati all’evasione". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni nel corso del suo intervento in Aula.

"Il tax gap con i governi che ci hanno preceduto – ha proseguito – ha portato ad un divario che oscillava tra i 75 e i 100 miliardi di euro. Grazie al governo Meloni si arriverà a un quadro normativo omogeneo in tempi rapidi capace di sostenere giovani, imprese e famiglie per un’equità orizzontale e per ridurre la pressione contro l’evasione fiscale".