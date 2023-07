Fisco: Milani (Fdi), 'da governo Meloni riforma epocale'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "L’importanza del disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale è presto detta. La normativa tributaria attuale è stata varata negli anni Settanta. Ciò significa mettere mano per la prima volta a un impianto normativo ormai vetu...

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "L’importanza del disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale è presto detta. La normativa tributaria attuale è stata varata negli anni Settanta. Ciò significa mettere mano per la prima volta a un impianto normativo ormai vetusto, che a oggi non può più soddisfare le esigenze dei cittadini e dello Stato che con l’evolversi del tempo sono cambiate". Così Massimo Milani, deputato di Fratelli d'Italia e segretario della commissione Ambiente della Camera.

"L’obiettivo fondamentale che il governo si pone sulla delega del fisco – prosegue – è la riduzione della pressione fiscale, passando gradualmente da 4 a 3 aliquote Irpef per arrivare a una flax tax per tutti. E, soprattutto, la gestione del contrasto all’evasione fiscale che dovrà garantire un approccio non più preventivo e repressivo. Il disegno di legge delega è una riforma del fisco strutturale, vista la complessità della materia. Il percorso non è breve come normale che sia. In Aula alla Camera abbiamo approvato la legge delega, ora avremo altri passaggi e siamo fiduciosi di arrivare all’approvazione definitiva delle Camere prima della pausa estiva". "Per la prima volta dagli anni Settanta un governo, quello di centrodestra a guida Meloni, si fa carico di riformare il fisco nel suo complesso. E questa è una riforma epocale", conclude Milani.