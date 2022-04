Fisco: Misiani (Pd), 'no pantomime c.destra, trattative separate con governo inaccettabili'

Roma, 14 apr (Adnkronos) – "Il centrodestra continua ad agitare lo spauracchio dell'aumento delle tasse semplicemente per finalità elettoralistiche, visto che il presidente Draghi ha ripetuto in tutte le salse che le tasse non aumenteranno, a maggior ragione con la condizione economica difficile che stiamo attraversando".

Lo ha detto a radio Immagina il senatore del Partito democratico Antonio Misiani.

"Quello che noi non possiamo accettare, lo dico con forza, è che per assecondare queste spinte propagandistiche si metta in atto un negoziato separato tra il governo e il centrodestra per concordare modifiche della legge delega senza il resto della maggioranza -ha aggiunto Misiani-. È un percorso che non siamo assolutamente disposti ad accettare".

"Quello che secondo noi va fatto è approvare rapidamente la riforma perché dentro ci sono semplificazioni e riorganizzazioni del fisco molto utili per i contribuenti italiani.

Quindi basta con le pantomime e no a trattative separate tra il Governo e un pezzo della maggioranza. Avanti con la legge delega, noi siamo pronti a votarla", ha concluso Misiani.