Fisco: Osnato (Fdi), 'con emendamenti approvati in Commissione supportiamo giovani'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "Nella delega fiscale, con alcuni emendamenti proposti da gioventù nazionale e dai giovani parlamentari di Fratelli d'Italia, sono state trasposte le esigenze dei giovani sia come membri della comunità nazionale sia come coloro che si affacciano al mondo del lavoro e che devono necessariamente avere la possibilità di approcciarsi in modo competitivo e accogliente rappresentando una spinta propulsiva, sia sociale che economica, per il nostro Paese". Così il presidente di Fdi della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, nel corso della conferenza stampa che si è svolta oggi a Montecitorio.

"Con gli emendamenti approvati, e che potranno essere migliorati nell'inter legislativo, Fratelli d'Italia vuole restituire la dignità del lavoro ai giovani, non sotto forma di assistenzialismo come nei tempi passati quando l'unica forma di dignità sembrava essere il reddito di cittadinanza, ma restituendo loro la cultura del lavoro e del merito, di chi ha qualcosa da dire e da fare per il proprio paese e merita di essere supportato", conclude Osnato.