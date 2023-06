Fisco, Osnato (Fdi): "Delega è semplificazione, avanti speditamente su approvazione"

Roma, 23 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "Riforma va nella prospettiva indicata dal presidente Meloni nel suo intervento programmatico all'inizio della legislatura e cioè 'non disturbare chi ha voglia di fare' e ciò prospetta questa delega fiscale con una grande semplificazione per i cittadini e per i professionisti. Credo che noi dobbiamo andare avanti speditamente nell'approvazione della delega per dare al governo la possibilità di realizzare i decreti attuativi e agire già dalla prossima legge di bilancio". Lo ha detto Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera dei deputati, in un video messaggio inviato al 'Meeting del made in Italy' di Aepi in corso a Roma.