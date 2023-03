Fisco: Paglia (Si), 'delega fiscale spolpa lavoro dipendente'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "In Italia lavoratori dipendenti ed ex lavoratori dipendenti pagano l’85% dell’Irpef complessiva. Eppure non dispongono normalmente di grandi patrimoni, hanno redditi sempre più insufficienti e pensioni appena sufficienti a vivere una vecchiaia dig...

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "In Italia lavoratori dipendenti ed ex lavoratori dipendenti pagano l’85% dell’Irpef complessiva. Eppure non dispongono normalmente di grandi patrimoni, hanno redditi sempre più insufficienti e pensioni appena sufficienti a vivere una vecchiaia dignitosa, quando non indispensabili a supportare le necessità quotidiane di figli e nipoti". Così Giovanni Paglia di Sinistra Italiana in un intervento su Il Manifesto.

"Qualsiasi riforma fiscale dovrebbe avere come primo obiettivo il riequilibrio del carico fiscale, per ridurre le imposte sul lavoro dipendente a medio e basso reddito. La destra con la delega fiscale sceglie invece di andare in direzione opposta a quella necessaria. Un errore ulteriore dell’esecutivo – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – è premiare tutte le forme di rendita, da quella immobiliare a quella finanziaria, e grida vendetta la previsione esplicita che i redditi finanziari continuino a essere esclusi dal calcolo dell’Isee, cosicché chi vive di rendita possa essere privilegiato rispetto ad una famiglia di lavoratori".

"Ma lo scandalo più grande è quello legato all’evasione fiscale, che nelle previsioni del governo è di fatto legalizzata in via definitiva. La sintesi finale è molto semplice: per il governo Meloni le tasse sono un fatto che riguarda solo i lavoratori dipendenti, unici a dover pagare per mantenere un welfare minacciato dalle minori entrate e dall’aumento di spese come quelle militari. È un vero e proprio manifesto politico, a cui reagire con nettezza – conclude Paglia – in nome della progressività fiscale su redditi e patrimoni, nonché del rilancio dei servizi pubblici".