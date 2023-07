Fisco: Parrini (Pd), 'lotta serrata a evasione utile e giusta'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "Una delle disgrazie del nostro Paese è che può succedere che il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini annunci, lo ha fatto oggi, che nel 2022 si è realizzato il recupero di evasione fiscale più alto di sempre, pari a oltre 20 miliardi, mentre due giorni fa Salvini ha denigrato l'attività dell'Agenzia delle Entrate descrivendo gli italiani come suoi ostaggi, e alcune settimane fa la premier Meloni ha delegittimato quella stessa attività definendola 'pizzo di Stato'. Chi ora governa finge di non sapere che in un Paese ad alto debito pubblico non esiste, per ridurre le tasse ai contribuenti onesti, qualcosa di più utile e giusto di una lotta serrata all'evasione". Così Dario Parrini, senatore del Partito democratico e vicepresidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.