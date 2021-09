Fisco: Patuanelli, 'da rimbalzo Pil condizioni per diminuzione tasse'**

Roma, 23 set. – (Adnkronos) – "Speriamo di superare il 6%" di crescita del Pil nel 2021 e "credo ci siano le condizioni per fare quello che il presidente Draghi ha detto e non pensare minimamente a introdurre elementi che possano rallentare questo percorso.

E ovviamente, una maggiore imposizione fiscale sarebbe un elemento deleterio in questa fase". Lo ha sottolineato il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli intervistato a 'Porta a porta' nella puntata in onda stasera. Per Patuanelli, in questo scenario "non solo bisogna non aumentare" il carico delle tasse "ma fare con la riforma fiscale interventi di diminuzione" di tasse e imposte". Certo, ha ammesso " vediamo dati economici molto buoni" anche perché "era logico attendersi un rimbalzo anche grazie ai vaccini, ma ora la crescita va 'coccolata' e confermata nei prossimi anni".

"Per noi è importante accompagnarla con riforme strutturali che consentano di trasformare il rimbalzo – più alto di quanto ci si aspettasse – in una crescita vera e propria" ha concluso.