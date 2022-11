Fisco: Patuelli, 'su pagamenti elettronici dibattito vecchio e con luoghi comuni'

Milano, 23 nov. (Liv/Adnkronos) - "Ci sono ancora molti luoghi comuni su come i pagamenti con il pos siano sempre troppo costosi. Questo è, a mio avviso, un dibattito vecchio che non tiene conto delle grandi innovazioni che ci sono state, ci sono e ci saranno tra i più diversi sis...

(Liv/Adnkronos) – "Ci sono ancora molti luoghi comuni su come i pagamenti con il pos siano sempre troppo costosi. Questo è, a mio avviso, un dibattito vecchio che non tiene conto delle grandi innovazioni che ci sono state, ci sono e ci saranno tra i più diversi sistemi di pagamento". Lo ha detto il presidente dell’Abi Antonio Patuelli, intervenendo al Salone dei pagamenti in corso al Mico di Milano. "Normalmente -spiega Patuelli- si mettono a confronto il contante con i pagamenti con la plastica, ovvero con carte di pagamento, di credito e di debito.

E ce ne saranno altre in futuro che nemmeno osiamo immaginare". E quindi "la logica è di fornire delle chance a cittadini e imprese. Chance che devono essere possibilità perché scelgano, di volta in volta, in modo libero e responsabile. Perché più passa il tempo più i costi si abbassano e più la concorrenza è fitta". Ed è "la concorrenza con il contante, non il tetto ai costi e ai servizi, che tiene più bassi i costi dei servizi di pagamento elettronico e tecnologico".