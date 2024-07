Fisco: pm, 'da Amazon Italia Transport sistematico sfruttamento lavoratori' (2)

(Adnkronos) - Per la procura le singole società affidatarie del servizio di consegna "non dispongono nello svolgimento dell’attività di alcun potere discrezionale, in quanto i lavoratori non possono che interloquire costantemente solo con il dispositivo informatico loro in u...

(Adnkronos) – Per la procura le singole società affidatarie del servizio di consegna "non dispongono nello svolgimento dell’attività di alcun potere discrezionale, in quanto i lavoratori non possono che interloquire costantemente solo con il dispositivo informatico loro in uso, dotato di un software gestionale di proprietà Amazon, con cui sono impartite le concrete direttive operative per effettuare l’attività di consegna, delineando i modi concreti di esercizio della stessa".

Software e dispositivi elettronici, "messi a disposizione da Amazon, sono studiati e impostati al fine di massimizzare la produttività e raggiungere la maggior quantità possibile di passaggi, non lasciando all'appaltatore – o comunque all’affidatario del servizio di consegna di ultimo miglio – alcuna discrezionalità operativa, residuando per esso unicamente poteri accessori, quali l’assegnazione di ruoli, l’organizzazione dei turni, il pagamento delle retribuzioni".

Nel complesso sistema di società 'serbatoio' o 'filtro', per la procura "emerge un sistema piramidale con all’apice Amazon Italia Transport srl", facente parte del gruppo Amazon, in cui si sarebbe avvantaggiata, "attraverso prezzi di prestazioni di servizio praticati dai suoi fornitori frutto degli indebiti vantaggi fiscali perseguiti".