Fisco: procura Milano sequestra altri 24 mln euro a Brt, s'indaga per caporalato

Milano, 27 gen.

(Adnkronos) – La procura di Milano ha disposto il sequestro preventivo per oltre 24 milioni di euro nei confronti di Brt, colosso nel settore dei trasporti. Si tratta di un'iniziativa che si inserisce nell'inchiesta condotta dal pm Paolo Storari che lo scorso 14 dicembre ha portato ad alcune iscrizioni nel registro degli indagati e al sequestro di circa 44,4 milioni (su cui ora si deve pronunciare il Riesame).

Le attività investigative avevano "disvelato una complessa frode fiscale caratterizzata dall'utilizzo, da parte delle multinazionali, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore", spiegava la Guardia di finanza in una nota.

Ora oltre alla frode fiscale la procura si concentra anche sull'ipotesi di caporalato. Nel provvedimento d'urgenza dello scorso dicembre, il pm Storari sosteneva che "il meccanismo fraudolento è tutt'ora in atto, con rilevantissime perdite per l'erario e situazioni di sfruttamento lavorativo che perdurano, a tutto vantaggio di Brt spa".