Fisco: Renzi, 'lancio microfono allucinante, Villarosa dovrebbe raccattarlo con le orecchie'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Il Marattin di una volta avrebbe preso il microfono… invece sembrava una persona quasi pacata. Secondo me era arrabbiato perché non poteva vedere la Juve". Ricorre all'ironia Matteo Renzi ai microfoni di Radio Leopolda, commentando la bagarre in commissione finanze sulla delega fiscale, con tanto di intervento dei commessi.

Poi attacca Alessio Villarosa, ex M5S e protagonista del lancio del microfono. "L'ex sottosegretario perché ha perso il posto ora tira il microfono, la gente deve curarsi, io sarei per introdurre un testo psicoattitudinale e sono certo che ne resterebbero fuori parecchi. Fai l'istituzionale finché sei sottosegretario e poi getti il microfono, io te lo farei raccattare con le orecchie".