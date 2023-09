Fisco: Renzi, 'nessuno ha dato più soldi ai lavoratori di noi, nemmeno Prodi'

Roma, 13 set (Adnkronos) - "Mi trova uno che ha dato più soldi ai lavoratori in busta paga del governo Renzi? Il cuneo fiscale di Prodi valeva meno degli 80 euro. Il bonus 80 euro valeva 10 miliardi per 10 milioni di famiglie, il cuneo di Prodi era un pò più basso. Poi Cont...

Roma, 13 set (Adnkronos) – "Mi trova uno che ha dato più soldi ai lavoratori in busta paga del governo Renzi? Il cuneo fiscale di Prodi valeva meno degli 80 euro. Il bonus 80 euro valeva 10 miliardi per 10 milioni di famiglie, il cuneo di Prodi era un pò più basso. Poi Conte, Meloni, Letta, Monti, Berlusconi, nessuno ha fatto per il ceto medio quello che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo tirato fuori i soldi". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira.