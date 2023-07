Fisco: Ricchiuti (Fdi), 'dopo 50 anni, rivoluzione per l'Italia'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "A seguito dell'approvazione della settimana scorsa alla Camera, è iniziata in sesta commissione Finanze in Senato l’esame della delega sulla riforma fiscale. Dopo 50 anni, una vera e propria rivoluzione per l’Italia. Basta con l'inferno ...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "A seguito dell'approvazione della settimana scorsa alla Camera, è iniziata in sesta commissione Finanze in Senato l’esame della delega sulla riforma fiscale. Dopo 50 anni, una vera e propria rivoluzione per l’Italia. Basta con l'inferno fiscale. Dall'abolizione dell'inversione dell'onere della prova (andrà a prevalere il diritto di difesa dei contribuenti e graverà sul fisco l’onere di prova), ai maxi-acconti di novembre, passando per la notevole riduzione delle sanzioni per omesso versamento, che non potrà mai superare la soglia del 60% (oggi si arriva anche al 200%) e molto altro. La sinistra l'ha già ribattezzata la riforma fiscale per gli evasori. Pazienza, ce ne faremo una ragione. Entro la pausa estiva il voto finale". Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile nazionale del Dipartimento imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia.