Fisco: Richetti (Az-Iv), 'sì a riforma che riprende legge delega Draghi'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Oggi il Governo prende la delega fiscale di Draghi, toglie il catasto e aggiunge in premessa l’intenzione di realizzare il taglio delle tasse. Come si fa a non votare la delega fiscale di Draghi? Anche se il testo contiene oggi la promessa di un taglio delle tasse irrealizzabile. Così come se andiamo a votare sull’abuso di ufficio non so che succede in Aula”. Lo ha affermato Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva a Montecitorio, alla presentazione del libro di Antonio Noto ‘Chi ha cambiato l’Italia?’ tenuta nella sala stampa della Camera.