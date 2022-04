Fisco: salumificio Beretta, 'operato correttamente, fiducia in procura Milano'

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – La società Fratelli Beretta "si è immediatamente attivata per offrire la più ampia collaborazione all’autorità giudiziaria e per fornire tutti i documenti e le informazioni che verranno richieste". E' la nota con cui il gruppo replica all'inchiesta della procura di Milano che indaga con l'ipotesi di frode fiscale in relazione alle prestazioni di lavoro dal mondo cooperativo.

Ieri la procura di Milano ha sequestrato 4 milioni di euro alla società, in particolare sotto indagine sono finiti i canali di reclutamento della manodopera attraverso cooperative esterne, utilizzate come 'serbatoi' di dipendenti. "Fratelli Beretta consapevole della correttezza del proprio operato, attende con fiducia tutte le verifiche e gli approfondimenti ritenuti necessari da parte degli inquirenti e si augura – si evidenzia nella nota – una rapida valutazione delle buone ragioni della nostra società".