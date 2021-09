Roma, 21 set. (Adnkronos) – "La Lega è entrata in questo governo non per inventarsi nuove tasse. Visto che col lavoro e le pensioni degli italiani non si scherza, se qualcuno pensa di tornare alla Fornero la Lega farà le barricate dentro e fuori il Parlamento".

Così Matteo Salvini a Reggello.