Fisco: Salvini, 'prolungare ecobonus fino al 2026 e no aumenti Imu'

Milano, 28 set. (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini è contro la riforma del catasto perché questo "non è il momento di aumentare l'Imu. La lega non voterà mai un provvedimento che preveda l'aumento dell'Imu". In diretta su Telelombardia, Salvini spiega qual è invece la richiesta della Lega: "Noi chiediamo al governo draghi di allungare fino al 2026 l'ecobonus al 110% per dare sicurezza a famiglie e imprese.

Questa è la richiesta ufficiale della Lega. L'economia deve girare", aggiunge.