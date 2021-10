Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Nella delega fiscale proposta dal Governo "sull'Iva si parla di rimodulazione delle aliquote: può essere in alto o in basso, lo precisiamo che la vogliamo in basso? Altrimenti domani dopo Draghi viene al Governo chiunque e con quel documento in mano, vago, può fare qualcosa cosa.

Mettiamo per iscritto, patti chiari, amicizia lunga". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.