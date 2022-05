Roma, 5 mag. (Adnkronos) – "Stiamo lavorando bene, dopo i 14 mld per rinnovare gli scontri sulle bollette di luce e gas, benzina e diesel, abbiamo probabilmente trovato la soluzione per evitare aumenti di tasse sulla casa, sui risparmi, sugli affitti, dunque una delega fiscale che conferma la flat tax e non prevede nuove tasse, quello che la Lega il centrodestra chiedevano".

Così il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi.