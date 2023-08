Fisco: Schlein, 'da delega mirabolanti promesse e privilegi corporativi'**

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "La delega fiscale approvata dalla Camera rende più profonde le già insopportabili iniquità del sistema fiscale con l'introduzione di nuovi regimi di favore che sottraggono altri redditi alla progressività e violano il principio di equità orizzontale che richiede che a pari reddito si paghi pari imposta. A chi evade le imposte vengono promessi, senza alcuna verifica sulla sua situazione di difficoltà economica, sconti di sanzioni e interessi, tempi biblici di pagamento e futuri condoni". Così in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

"La delega – prosegue la leader dei dem – contiene mirabolanti promesse di riduzioni fiscali che renderebbero insostenibile, se realizzati, il nostro sistema di welfare. Si tradurranno invece in regali sostanziali per alcuni e piccoli sconti per altri. Come sempre avviene quando la bussola non è un fisco giusto, ma la distribuzione di privilegi corporativi".