Fisco: Schlein, 'in riforma governo baggianate, è preoccupante'

Fisco: Schlein, 'in riforma governo baggianate, è preoccupante'

Fisco: Schlein, 'in riforma governo baggianate, è preoccupante'

Roma, 16 mar (Adnkronos) - La riforma fiscale del governo "è preoccupante e sorprendente, vorrei fossimo uniti nel dire che questa baggianata di dire abbassiamo le tasse a tutti per far stare meglio tutto il Paese vuol dire far mancare servizi ai poveri e abbassare le tasse ai ricchi&quo...