Fisco: Schlein, 'patrimoniale? Nostro faro sono progressività e redistribuzione'**

Roma, 25 mag (Adnkronos) – "La patrimoniale? Per riuscire a rendere più equo e progressivo il sistema bisogna fare degli interventi. Dobbiamo aumentare la progressività. La tassazione alle imprese e sul lavoro va ridotta, ma mentre la si riduce si deve pensare perchè le tasse sulle rendite fiscali e immobiliari è così bassa, si può dire? Non possiamo negare che siamo in Paese con la tassazione sulle successioni più iniqua e bassa, si può dire o no? Da qualche punti i conti devono tornare. Il nostro faro sono progressività e redistribuzione". Lo ha detto Elly Schlein al Festival dell'economia.